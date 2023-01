Presidente Pistoia, scaduto il mandato

Dopo oltre cinque anni dalla costituzione del Circolo Popolo della famiglia di Cesena, il presidente Massimo Pistoia ha esaurito il suo mandato.

"In questi anni – afferma – si sono tenute decine di iniziative politiche e culturali. Tra le più importanti c’è quella di aver portato a Cesena persone del calibro di Janna Gessen a difesa della vita nascente e Lou Bega con il concerto a favore dei giovani, contro la droga e a sostegno dei valori della vita. Ora, pur uscendo dall’agone politico, non termina il mio impegno a sostegno di tali principi non negoziabili espressi in modo molto chiaro da papa Benedetto XVI, che ci ha da poco lasciato una grande eredità da custodire".