Presidi e telecamere. Priorità sicurezza

Pronta risposta di Mauro Graziano, sindaco di Longiano, alle critiche arrivate dai consiglieri di minoranza e in primis dal suo ex consigliere Giuseppe Lucia, passato all’opposizione. Dice: "La sicurezza del territorio è sempre stata per noi una priorità. Per questo motivo ho affidato la delega alla sicurezza all’assessore Lorenzo Campana. In questi anni, l’Amministrazione ha compiuto investimenti importanti per rafforzare il presidio del territorio. In particolare, è stato potenziato l’organico della Polizia locale, oggi composto da quattro unità operative. Grazie alla sinergia con la stazione dei carabinieri e con tutte le forze dell’ordine riusciamo a garantire una rete di controllo efficace. Un altro passo decisivo è stato il potenziamento del sistema di videosorveglianza. Oggi Longiano può contare su 9 varchi Targa System e 8 telecamere". Mauro Graziano sottolinea l’impotanza del controllo di vicinato esteso alle frazioni di Felloniche, Montilgallo, San Giovanni e San Lorenzo in Scanno. Sulle dichiarazioni di Lucio: "Sorprende che si chiedano nuove telecamere, quando proprio il consigliere si è astenuto nel consiglio comunale in cui è stata approvata la variazione di bilancio per la videosorveglianza".