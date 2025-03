Preso con 60 dosi di cocaina, 33enne in manette

Spaccia cocaina a una persona della zona e viene arrestato. È accaduto mercoledì sera in centro, dove una pattuglia dei carabinieri di Cesenatico ha fermato un albanese di 33 anni, al termine di indagini relative a movimenti sospetti. L’uomo è stato sorpreso a vendere due dosi ad una persona del luogo. Le manette sono scattate subito e dalla perquisizione nell’appartamento dove l’uomo vive, sono emerse le prove di un’avviata attività di smercio. I militari hanno infatti rinvenuto 60 dosi di cocaina per complessivi 35 grammi, oltre a materiale per il confezionamento della droga e denaro in contanti presunto provento dell’attività illecita.

Lo spacciatore ha esibito un documento, regolarmente emesso dalle autorità albanesi, che tuttavia riportava delle generalità discrepanti con quelle a conoscenza dei carabinieri di Cesenatico, che in passato lo avevano già arrestato, peraltro sempre per spaccio, con un altro nome. L’identificazione ha consentito di stabilire il vero nome dell’uomo, che nel frattempo aveva ottenuto dalle autorità albanesi un cambio di generalità. Il 33enne dopo il primo arresto era stato espulso, con divieto di rientro in Italia per 5 anni, che non è stato rispettato. L’uomo ha quindi trascorso mercoledì notte in una camera di sicurezza della caserma, in attesa dell’udienza di convalida, che si è tenuta giovedì mattina e nel corso della quale il giudice del tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto.