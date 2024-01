Pressione sulla giunta: "Va fatta la Città 30"

"Cesena deve continuare il percorso di innovazione e di rafforzamento della sicurezza stradale con la decisione di adottare il limite di velocità a 30 km/h in molte delle sue zone. Questa scelta è stata presa dagli amministratori comunali cesenati oltre 20 anni fa, con un approccio alla gestione della mobilità urbana che si è rivelato efficace". Ad affermarlo è il gruppo consiliare di Cesena Siamo Noi.

"Il tasso di incidentalità stradale a Cesena è drasticamente sceso, avvicinandosi allo zero, e con esso il tasso di mortalità che si é attestato su livelli estremamente bassi- prosegue il consigliere Denis Parise – . La decisione di Cesena di adottare la ’Città 30’ è in linea con le tendenze internazionali e dimostra un impegno significativo verso la sicurezza e la sostenibilità. Cesena Siamo Noi è favorevole alla Città 30 ma ritiene indispensabile un coinvolgimento della città con il contributo dei quartieri . Crediamo però che ci sia ancora molto da fare sul fronte della mobilità sostenibile diffusa, soprattutto a supporto delle periferie che ad oggi risultano abbandonate. Occorre anche un vero piano incentivi per l’utilizzo di mezzi pubblici o a basso impatto ambientale".