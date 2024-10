Prestia mostruoso, Tavsan procura il penalty

Pisseri 6. Para senza difficoltà la conclusione centrale di Juric, poi rimane a guardare il tiro, fuori di poco, dello stesso attaccante bresciano. Nella ripresa gli ospiti spingono ma non concludono, per lui un’uscita bassa e poco altro.

Ciofi 6. Parte aggredendo la fascia a supporto di Adamo, poi arretra il raggio e rimane a dar manforte a Prestia.

Prestia 7,5. Primo tempo da umano, ripresa semplicemente mostruosa. Arriva su tutti i palloni che passano per vie centrali. Spende giustamente un giallo per fermare un contropiede.

Mangraviti 6. Non al meglio, ma da ex di turno voleva esserci. I centimetri e l’esperienza si sono fatti sentire. Rischia il rigore su un angolo a sfavore (dal 33’ st Pieraccini 6. Legge bene un paio di situazioni e di testa sbroglia nonostante conceda centimetri agli avanti bresciani).

Adamo 6,5. La fascia destra è cosa sua, se la prende anche con Tavsan che a volte gli chiude lo spazio. Sempre efficace sia in fase di costruzione che di contenimento (dal 27’ st Ceesay 6,5. Getta al vento l’assist delizioso di Antonucci, ma non fa rimpiangere Adamo anche quando c’è da spingersi in avanti).

Calò 6. Parte bene confermando il buon momento. Da dimenticare due conclusioni da buona posizione finite in curva.

Bastoni 5,5. Sbaglia alcune giocate semplici. Il passo appare stanco, forse ha bisogno di rifiatare (dal 27’ st Antonucci 7. Appena entrato manda in porta Ceesay con un tocco da categoria superiore. Delizia il Manuzzi con altre giocate d’alta scuola e si fa sentire anche in fase di rottura.)

Donnarumma 6,5. Sbroglia di testa una brutta situazione. E’ sempre dove serve e ci mette dentro anche due affondi con finta e controfinta per il malcapitato difensore di turno.

Berti 6. Si divora il gol che avrebbe potuto chiudere i conti. Per il resto recita lo stesso copione di sempre per chilometri macinati e palloni giocati, qualcuno non troppo preciso ( dal 27’ st Francesconi 6,5. Buon impatto sulla gara e questa volta anche con sfoggio di intraprendenza in avanti. Sfiora il gol).

Tavsan 7. La sua partita inizia alla mezzora con accelarazione e tiro di poco alto. Costringe Adorni al fallo del secondo rigore, poi mette Berti davanti al portiere (dal 16’ st Mendicino 6. Entra timido, cresce con i minuti).

Shpendi 8. Inizia con il consueto gol annullato. Glaciale sia sul primo rigore, che lui stesso si procura, sia sul secondo sotto la curva bresciana. Prestazione super.

Andrea Baraghini