Prestia, senza di te non si può star. Sempre titolare, mai sostituito

E’ Giuseppe Prestia, 30 anni, l’emblema della solidità della difesa del Cesena, la meno perforata del girone con 13 reti insieme a Torres e Carrarese, la terza invece in tutta la serie C dietro a Juve Stabia (6) e Padova (11).

Ma il potente difensore palermitano, al quale è stato giustamente (era in scadenza) appena rinnovato il contratto con i bianconeri fino al giugno 2026, fa parte soprattutto di una particolare e indicativa classifica dei fedelissimi, i ‘sempre presenti’ ossia i sette giocatori che hanno disputato tutti i 1.710 minuti delle 19 gare dell’andata del girone B. In questa particolare graduatoria Prestia è l’unico giocatore di movimento, gli altri sono sei portieri e per la precisione: Marco Bleve (Carrarese), Andrea Zaccagno (Torres), Victor De Lucia (Entella), Niccolò Chiorra (Lucchese), Joyce Anacoura (Sestri Levante), Filippo Rinaldi (Olbia).

Nel girone A invece i ‘sempre presenti’ sono il doppio.

Questa speciale graduatoria sta a testimoniare sia l’affidabilità che l’integrità fisica di Beppe Prestia, tra le travi del Cesena capolista.

Il centrale difensivo fino a ora può avere un solo cruccio, quello cioè di non essere ancora riuscito a segnare, pur essendoci andato molto vicino in diverse occaioni, maturate anche di recente: sabato scorso per esempio aveva colpito la traversa in occasione della gara vinta 3-0 a Perugia.