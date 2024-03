Prestia sulla sconfitta in Toscana: "Ripartire subito come con l’Olbia"

La sconfitta del Cesena a Carrara è stata per il club bianconero una ‘prima volta’ quantomeno sotto un paio di aspetti: è stata la prima volta in stagione nella quale i bianconeri hanno subito tre gol ed è stata la prima volta nella quale hanno perso pur dopo essere andati in vantaggio (a Olbia il gol di Ogunseye era arrivato sul 2-0 per i sardi). Nel dopo gara fra i giocatori del Cavalluccio ci ha messo la faccia Giuseppe Prestia, leader non a caso, in campo ma anche fuori: "Prima o poi, dopo 28 partite senza sconfitte, una battuta d’arresto doveva capitare, ma io credo che le squadre forti si vedano in questi momenti. Così come è capitato dopo Olbia quando siamo subito ripartiti, ripartiremo immediatamente anche dopo questa sconfitta". L’approccio cesenate alla gara, secondo il roccioso difensore, è stato comunque positivo: "Siamo partiti abbastanza bene, ma al primo tiro allo scadere del primo tempo abbiamo subito gol e questo ci ha fatto molto arrabbiare. Un episodio simile ci era già capitato contro il Sestri, dovremo essere più intelligenti a capire che quando sei avanti a pochi minuti dalla fine del primo tempo il vantaggio te lo devi portare negli spogliatoi".

L’espulsione di Ogunseye è stata uno dei momenti chiave: "Dopo la partita si è un po’ indirizzata perché la Carrarese è un’ottima squadra, rimanere in 10 non è mai facile anche se abbiamo tenuto bene il campo riaprendo anche la partita, ma a quel punto mancava poco tempo e non siamo riusciti a pareggiare". Prestia guarda già all’impegno di lunedì in casa contro il Gubbio: "Le ultime giornate di campionato sono sempre le più difficili perché ogni squadra cerca di raggiungere i propri obiettivi. Ma noi siamo il Cesena e dobbiamo ribattere colpo su colpo per tutte le gare che restano".

Prestia confessa anche di essere stato condizionato dall’ammonizione subita nel primo tempo: "Mi dispiace, d’altronde sono un giocatore che ha un modo di giocare un po’ aggressivo ma in quell’occasione non l’ho toccato e l’ho solo accompagnato, un’ammonizione non ci stava. Dobbiamo essere bravi a isolarci perché a Carrara ad un certo punto pensavamo un po’ troppo all’arbitro, che fa le sue scelte giuste o sbagliate che siano, e meno a giocare".

Stefano Benzoni