"Prestiti in calo alle imprese"

+++Nel 1° semestre 2023 in provincia di Forlì-Cesena calano i prestiti concessi, a causa della diminuzione di quelli alle imprese; in aumento, invece, i prestiti alle famiglie, pur in rallentamento. Continua la flessione dei depositi, iniziata nel quarto trimestre del 2022, dopo anni di crescita costante. Per contro, riprendono quota gli investimenti nei fondi, dopo un anno di cali continui, e aumentano sensibilmente gli investimenti in titoli di Stato. Lo evidenzia Il report della Camera di Commercio in base ai dati provvisori della Banca d’Italia ). In provincia di Forlì-Cesena, al 30 giugno i prestiti totali ammontano a 10.934 milioni di euro (7,9% dell’Emilia-Romagna),

così suddivisi: 56,8% alle imprese, 39,5% alle famiglie e 3,7% ad altri soggetti (società finanziarie, enti pubblici, istituzioni senza scopo di lucro).

Rispetto al 30 giugno 2022 si registra una diminuzione del 3,5% dei prestiti concessi; nel dettaglio, calano i prestiti alle imprese del 6,4% (-5,9% alle medio-grandi, -8,1% alle piccole) mentre aumentano quelli alle famiglie dell’1,7%

"Favorire le imprese nell’accesso al credito è da sempre una delle linee strategiche della Camera di commercio – commenta Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna –. la Camera è impegnata su vari fronti: un intervento straordinario per mettere a disposizione immediata delle imprese maggiori fondi per la liquidità a breve termine sia direttamente che attraverso accordi di sistema regionale e una cabina di regia con istituti di credito e associazioni di categoria, dalla quale è scaturita la necessità di effettuare azioni formative per accrescere la cultura finanziaria delle imprese. La Camera prosegue la sua azione di supporto alle pmi, anche facilitandone il dialogo con il sistema bancario".