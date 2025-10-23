Il prete sulle due ruote: “I motociclisti in strada sono al servizio degli altri”

Cesena, 23 ottobre 2025 – Sulla strada chiunque è fratello. Parola del prete motociclista don Filippo Cappelli, parroco di Budrio, Badia e Crocetta di Longiano che da anni porta avanti la sua attività pastorale anche sulle due ruote. Un’esperienza raccontata nel volume ‘La felicità del biker’ (Edb Edizioni) appena uscito nelle librerie. Gesù, del resto, ha predicato sulla strada, e lì i suoi discepoli lo hanno seguito. “Il primo nome dei cristiani, come racconta San Paolo, è stato ‘quelli della via’ – afferma don Filippo Cappelli –. Cristo sulla strada incontrava chiunque, di ogni classe sociale. E’ così anche sulla moto: si perde un po’ della propria identità per recuperarne una più profonda. Il casco e il giubbotto di pelle ci rendono tutti uguali, non ci sono barriere. L’unico segno che mi contraddistingue è la camicia nera con il colletto bianco che rappresenta il mio essere sacerdote, la parte più profonda di me”.

Don Filippo consegna il suo libro a papa Leone XIV, sotto con la mamma Adele

Classe 1976, ordinato nel 2014, don Filippo è entrato in seminario quasi trentenne, dopo una vita arricchita da tanti interessi (tra cui cinema e calcio), studi universitari e il lavoro da giornalista: passioni che ha mantenuto anche indossando l’abito talare. In parrocchia ha fondato il motoclub ‘Duc in altum’ e organizza ogni anno un partecipatissimo moto-pellegrinaggio a Roma. Ha collaborato con l’Ufficio per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport della Conferenza episcopale italiana, è docente di religione e, tra un impegno e l’altro, ha collezionato cinque lauree. Il 4 ottobre in piazza San Pietro c’era anche, lui insieme a oltre 7mila bikers, al ‘Giubileo dei motociclisti’ organizzato in collaborazione con la Federmoto, dove ha incontrato per la prima volta Papa Leone XIV, cui è seguito il firmacopie in una libreria nel cuore del Vaticano.

Don Filippo con la sua amata moto

Un lungo capitolo del libro è dedicato alla fratellanza: è qui che si ritrova il senso primo del messaggio evangelico. “E’ una cosa che si impara, la si vive – prosegue –. Sulla strada tutti i motociclisti sono al servizio degli altri e quando si va in gruppo ci sono regole ben precise da seguire per evitare di cadere e farsi male. E’ una sorta di legame, si va sempre insieme. E le amicizie non si perdono nel tempo”. In garage don Filippo ha una Harley Low Rider (la prima moto, regalata dal papà), una Triumph Rocket 3 (il motore di serie più grande al mondo, con una cilindrata di 2.500 cavalli) e una Harley Trike con le due ruote posteriori. “La parte più bella dell’andare in moto è quando si innesca una sorta di loop personale, il cosiddetto ‘flow’: il momento psicologico profondo in cui ti colleghi con quello che hai intorno e ti svela molto di te stesso”, conclude il prete biker.