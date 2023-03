Prevenire il melanoma, l’Arrt offre visite dermatologiche gratis

L’Associazione Romagnola Ricerca Tumori (Arrt) propone anche quest’anno il suo progetto di prevenzione del melanoma offrendo visite dermatologiche gratuite.Le visite, eseguite da medici dermatologi (dr. Antonio Ascari Raccagni, dr. Italo Greco, dr. Roberto Orlandi, dr. Svitlana Andryeyeva) hanno lo scopo di diagnosticare tempestivamente lesioni sospette eo neoplastiche anche con l’utilizzo del dermatoscopio. Il progetto è reso possibile grazie al contributo di Essegicolor, Panathlon Club Cesena, Tacchificio Zanzani e dai proventi del 5x1000.

Le prenotazioni verranno effettuate esclusivamente nella giornata del 31 marzo fino ad esaurimento posti (circa 160) chiamando il numero 054729125 dalle 15.30 alle 18.30.

Le visite saranno eseguite nel mese di aprile presso gli ambulatori di Cesena e Savignano sul Rubicone.

Il melanoma è un tumore maligno della pelle che si manifesta generalmente nell’adulto e che negli anni ha evidenziato un’importante crescita dovuta in prevalenza all’avanzare dell’età, all’accumularsi degli effetti dannosi delle radiazioni ultraviolette e alla riduzione delle difese immunitarie legate alle fisiologiche modificazioni che la senilità induce sulla cute. L’esposizione della propria cute in maniera intensa e prolungata alle radiazioni ultraviolette, soprattutto prima dei 15 anni di vita, è in grado di innescare il meccanismo neoplastico. Il melanoma colpisce in prevalenza l’età media (57 anni alla diagnosi, 67 anni al decesso). Nel 20% dei casi, purtroppo, colpisce soggetti tra i 15 ed i 39 anni.

La prevenzione del melanoma, la cui incidenza varia da 14 a 20 casi all’anno per 100.000 abitanti, è l’unica arma veramente efficace per combatterla.

Test gratuiti

per la glicemia

In occasione della Giornata mondiale della Salute – che come ogni anno si celebra il 7 aprile –, LloydsFarmacia rinnova il suo impegno, con test gratuiti per i cittadini, per tutto il mese di aprile.

I test disponibili saranno Glicemia, Pressione e Colesterolo, in 159 LloydsFarmacia a livello nazionale. È possibile accedere ai test su prenotazione, tramite App Lloyds, sezione Servizi, contattando il numero unico 0280011022 o direttamente la Farmacia di riferimento. Elenco Farmacie aderenti:

https:issuu.comadmentaitaliadocsmetti_in_azione_prevenzione_test_gratuiti_aprile_?fr=sYjUxNTE2NDY