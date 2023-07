Previato racconta nascita e retroscena di Milano Marittima

E’ frutto di un "dono" la possibilità di poter apprezzare ancora oggi la bellezza della pineta di Cervia. Agli inizia del secolo un gruppo di industriali milanesi progettò e sottoscrisse con il Comune la nascita di una città giardino, luogo ameno di vacanza che usufruisse della pineta e della vicinanza al mare. Era Milano Marittima, i cui villini, in cambio della terra ceduta dal comune di Cervia, si dovevano snodare tra il verde e il mare. Ma che ne sarebbe stato della pineta se uno dei progettisti, l’artista milanese Giuseppe Palanti, non si fosse impuntato, e per questo avesse affrontato un’aspra battaglia, a restituire al comune di Cervia ciò che oggi, sfuggito all’urbanizzazione, è il polmone verde che contribuisce a rendere unica Milano Marittima? Lo racconta, con la passione di chi ci vive accanto, il giornalista cervese Massimo Previato nel suo romanzo "Il dono di Palanti". Previato, intervistato da Elide Giordani, ne parlerà giovedì alle 20,45 presso la libreria "I libri di Elena" in corte Piero della Francesca.