Prezioso salottino donato al Bonci

Un nuovo salottino di pregio impreziosirà d’ora in avanti il fumoir del teatro Bonci, l’ex sala fumatori a cui si accede dal foyer. Seguendo la volontà della madre Ludovica Cariglia - maestra, tra i fondatori del Cidi di Cesena e di Cesenatico e saldo punto di riferimento per il mondo della scuola - i figli Alessandro e Tiziana Delpiano (nella foto con il sindaco Enzo Lattuca) hanno donato al Comune un grazioso salotto di fattura americana di fine Ottocento in stile art decò. Costituito da un divano e due poltrone in legno e velluto e da un tavolino rotondo in legno e marmo rosa, l’arredo ha trovato nuova collocazione in una delle salette del teatro cittadino. Oltre al salottino, la famiglia Delpiano ha donato al Comune un dipinto ottocentesco, di gusto neoclassico, raffigurante il mito di Ulisse e le sirene.