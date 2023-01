Prezzi tagliati anche al mercato

In occasione del fine settimana dell’Epifania e con l’avvio delle offerte invernali anche Cesena si prepara alla tradizionale Fiera del Saldo, immancabile appuntamento che apre il calendario 2023 dei mercati e delle fiere definito insieme dall’Amministrazione comunale e dalle Associazioni di categoria degli ambulanti. Dalle ore 8 alle ore 20 i banchi dei commercianti ambulanti saranno disposti dal quarto lato di piazza del Popolo per l’intera estensione di viale Mazzoni consentendo a cesenati e visitatori di andare a caccia di offerte e articoli da acquistare. Per assicurare il pieno svolgimento della fiera, il Comune ha disposto una serie di modifiche temporanee alla sosta e alla circolazione nel centro storico, con particolare riferimento a Viale Mazzoni, che saranno valide dalle ore 6 alle ore 21 di domenica 8 gennaio.