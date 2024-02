Pri, Azione e Più Europa:: "Le scuole formino gli allievi alla sicurezza in rete"

Oggi si celebra la giornata mondiale per la sicurezza in rete. Pri, Azione e Più Europa cesenati forniscono i dati sugli edifici scolastici statali del comprensorio cesenate con aule informatiche e percentuali: 54 statali di cui 18 con aule informatiche pari al 33,3% Bagno di Romagna due su 5 ( 40%), Mercato Saraceno una sue 7 (14%),Montiano una sue due (50%), Sarsina 2 su 7 (28,5%), Verghereto 1 su 4 (25%), Sogliano 2 su 5 (40%), Savignano 2 su 11 (27,7%), Sarsina 2 su 7 (28,5%), Roncofreddo nessuna su 2, Longiano 1 su 3 (33,3%), Gambettola 3 su 7 (42,86%), Gatteo 4 su 5 (80%), Cesenatico 7 su 18 (38,8), Borghi 0 su 2, San Mauro Pascoli 4 su 8 (50%),

"In media un giovane su quattro - affermano i tre partiti – è senza competenze in termini di competenza di rete. Pur in presenza di alcune eccezioni, è infatti distinguibile una minore dotazione nei territori più interni in termini di sicurezza in rete. La scuola è per Azione Pri e Più Europa una priorità assoluta che richiede più investimenti per infrastrutture, sia in termini di alfabetizzazione digitale che di educazione all’uso sicuro e consapevole di internet".