Pri, solidarietà per Navalny

Bandiere a mezz’asta in segno di solidarietà e lutto per la morte del dissente russo Navalny. E’ l’iniziativa proposta alle sedi repubblicane dal segretario Fusignani che aderisce così alla mobilitazione lanciata dal senatore Calenda "per ribadire l’importanza dei valori democratici, in un momento in cui due guerra alle porte dell’Europa rischiano di mettere seriamente in pericolo la stessa idea di Europa". Oltre alle bandiere, il segretario ha invitato "i consiglieri comunali repubblicani, ovunque eletti, a proporre Ordini del Giorno per ricordare il sacrificio di Navalyn e la necessità di difendere sempre i valori democratici di libertá, uguaglianza e fraternità sanciti nella nostra Costituzione. Valori che rappresentano quelli della nostra Repubblica e anche quelli dell’Europa, che le attuali vicende rendono sempre più necessaria come unione federale, accelerando anche il processo che porti quanto prima all’istituzione di un Commissario alla difesa".