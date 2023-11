Pri, stop al Pd: "Alleati col M5S?. Noi mai, miriamo al terzo polo"

Il Pri di Cesena bacchetta il Pd e il suo segretario comunale Lorenzo Plumari rimarcando che "le aperture al M5S non le può fare autonomamente, ma deve confrontarsi con la coalizione". Questo il tenore delle affermazioni del segretario comunale Sara Biguzzi. "Noi del Pri – afferma – riteniamo senza fondamento programmatico le aperture fatte dal segretario del Pd locale verso il Movimento 5Stelle. Per noi un eventuale allargamento dell’attuale maggioranza dovrà avere il consenso di tutti i componenti. Non basta quello del partito di maggioranza relativa"

"Il Pri di Cesena - aggiunge Sara Biguzzi – ha l’obiettivo di dare le gambe all’idea di una terza forza politica nel Paese indispensabile per una politica dei contenuti, fuori da schemi ideologici o nostalgici. Nel 2022, con la candidatura alla Camera dei Deputati di Luca Ferrini e la raccolta di un 10% dei consensi, abbiamo dimostrato che un mondo laico, azionista, repubblicano, concreto aspetta solo di avere il posto che merita nello scacchiere politico, nazionale e locale. Il Direttivo del Pri di Cesena conferma dunque la prospettiva che ha ispirato il terzo polo nelle politiche del 25 settembre scorso e approva l’intesa raggiunta a Cesena con Azione di Calenda e + Europa per un modo di amministrare, auspicano intese significative anche con altri soggetti politici su due direttrici: la qualità della vita e lo sviluppo economico del territotorio".

"Il Pri giudica positivamente l’operato del sindaco Lattuca – prosegue il segretario comunale –. In vista delle prossime amministrative, la direzione ha incaricato i segretari della Consociazione e della Unione Comunale di aprire fin da subito un tavolo di confronto programmatico puntando ad una verifica con gli attuali alleati su lotto zero, via Emilia bis e piano parcheggi in città e periferia".