Prigioniero in Venezuela da 15 mesi: "Il governo italiano intervenga per salvare Giancarlo Spinelli"

Tra gli italiani detenuti in Venezuela c’è anche Giancarlo Spinelli, 59enne nato a Cesena, e trasferitosi in Venezuela da bambino. Arrestato a Caracas il 21 febbraio del 2024, per terrorismo, tradimento della patria, traffico d’armi e associazione a delinquere e portato al penitenziario Helicoide, è poi stato trasferito nel carcere di comunità Yare III. Le accuse, secondo i familiari, sono totalmente infondate. Ambasciata e Consolato italiani in Venezuela seguono il caso e assistono i familiari.

Marinellys Tremamunno, presidente dell’associazione ‘Venezuela: la piccola Venezia’, qual è l’appello della vostra associazione per aiutare i detenuti italiani in Venezuela?

"Il nostro appello al governo italiano è di fare tutto il possibile per inviare un delegato in Venezuela e per prelevare dal carcere gli italiani e salvargli la vita". La moglie di Giancarlo Spinelli è riuscita a parlare con il console in Venezuela e ha richiesto una visita urgente per suo marito che è molto malato.

"Hanno detto che si occuperanno del caso. Una soluzione possibile è quella di negoziare un accordo umanitario con l’aiuto del governo italiano".

Perché i familiari degli italiani detenuti parlano di accuse ingiuste?

"La verità è che in Venezuela basta poco per finire in prigione: trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, pubblicare un post critico sui social o inviare un messaggio su whatsapp". Qual è la condizione detenuti in Venezuela?

"Non tutti hanno le stesse condizioni, in alcuni casi le famiglie non riescono neppure a vedere i loro cari. Nel caso di Spinelli la moglie può recarsi a fare visita e a portargli del cibo, visti i suoi problemi di salute. Il carcere Yare III, dove è detenuto Spinelli, è un carcere terribile, un carcere di massima sicurezza, con gravi problemi di gestione, sovraffollato, problemi di igiene e molta violenza tra i detenuti".

Quale la particolarità delle carceri di comunità?

"Lì ci sono i delinquenti comuni, e non è lo Stato che ha il controllo all’interno della prigione. Chi comanda è il Pran, il capo dei detenuti. Chiedono soldi ai prigionieri anche solo per dormire in un pezzettino di materasso".

Spinelli non è stato ancora processato dopo 15 mesi dall’arresto, come mai?

"In questi arresti si rileva un modello ricorrente di gravi irregolarità contro il diritto a un giusto processo, come ad esempio l’imposizione della difesa pubblica, che impedisce di avere avvocati privati per difendersi, il divieto assoluto di comunicare e il trasferimento in carceri di massima sicurezza, talvolta senza che le famiglie possano sapere dove sono i loro cari. A tutti vengono imposte accuse di terrorismo e tradimento alla patria: è come un modello che viene ripetuto con tutti. L’arresto di cittadini stranieri in Venezuela fa parte di una strategia del regime volta a usarli come pedine di scambio, forse per ottenere il riconoscimento come governo dopo l’insediamento di Nicolas Maduro senza la presenza del mondo democratico. Questo regime, che ormai si trova nella fase più sanguinaria, è ormai una dittatura a tutti gli effetti".

Quali sono gli altri italiani in carcere in Venezuela, secondo le vostre informazioni?

"Sono il cooperante Alberto Trentini, l’ex deputato calabrese Américo De Grazia, il giornalista Biagio Pilieri, Daniel Echenagucia Valenilla e Margarita Assenza. Tutti arrestati dopo le elezioni del 28 luglio. Da quel giorno il regime venezuelano ha avviato una brutale campagna di repressione, con oltre 2.400 arresti arbitrari. Al 15 gennaio di quest’anno risultavano ancora detenuti 1.687 e tra di loro ci sono più di 150 persone con doppia cittadinanza".