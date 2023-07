Prima alba in musica a Cesenatico Il jazz incontra il liscio sulla spiaggia

In riviera si inaugura uno degli eventi più attesi e apprezzati dell’estate. Sono i concerti all’alba sulla spiaggia di Cesenatico, che proprio qui sono nati, in altre località si è cercato di replicarli, ma il successo che hanno su questo litorale è unico. Sono sei gli appuntamenti in calendario, da domani al 20 agosto, organizzati dal Comune di Cesenatico in collaborazione con la Cooperativa stabilimenti balneari e la direzione artistica di Alberto Antolini. Come per magia, al levar del sole, con i primi colori ci sarà ancora la musica, per degli incontri ai quali partecipano sia mattinieri appena alzati, che "tiratardi" i quali hanno trascorso la notte nei locali. Antolini, grande conoscitore di musica, commenta così la rassegna: "È un contesto unico, in cui ad esempio un brano della più pura tradizione romagnola, può assumere una veste al tempo stesso filologica e di totale improvvisazione. Con un flauto si attraversa il mondo della musica strumentale brasiliana e con una chitarra e un clarino basso si canta la contemporaneità del jazz manouche con sapori mediterranei e balanici. È un viaggio senza confini, in cui i ritmi di una batteria si fanno afro a contraltare il canto di un griot venuto dai deserti e dai mari, per una narrazione che incontra nel suo percorso chi il jazz l’ha praticato, sviscerato, reso lirico e intenso, arricchito da una lunga serie di incontri con i musicisti".

Ad aprire le danze domani nella spiaggia libera di Zona Cesarini, a Villamarina di Cesenatico, a partire dalle 6 si esibiranno dal vivo Simone Zanchini alla fisarmonica e Stefano Bedetti al sax con "Radici", un’intensa e lirica narrazione di due musicisti amici fraterni fin dalla giovanissima età. Simone Zanchini è un fisarmonicista tra i più noti e importanti del panorama internazionale, il quale si distingue anche come compositore e arrangiatore. Stefano Bedetti è un sassofonista che ha nella fluidità, nel vigore e nella ricchezza inventiva del fraseggio, le qualità che gli consentono di muoversi con libertà fra tradizione e continua ricerca espressiva. La rassegna proseguirà domenica 16 luglio, nella la spiaggia libera dei Diamanti, dove alle 6 questo spazio sarà trasformato in una fetta di Brasile, grazie a Barbara Piperno al flauto e Marco Ruviaro alla chitarra classica a sette corde, in "Choro de Rua". La musica choro è una musica brasiliana strumentale, nata sul finire dell’800 a Rio de Janeiro dalla fusione delle danze europee con i ritmi afro-brasiliani, che i due musicisti hanno cominciato a far conoscere.

Giacomo Mascellani