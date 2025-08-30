Prima amichevole per la Futsal Cesena con il Forlì. Sabato trasferta ad Ascoli per il Memorial Bellini

Lunedì scorso è iniziata la preparazione della Futsal Cesena per il terzo campionato di fila in A2 Elite e oggi alle 17 prima amichevole contro il Forlì, sabato prossimo i bianconeri andranno invece ad Ascoli per continuare il rodaggio in un banco di prova impegnativo come il Memorial Bellini, torneo triangolare al quale parteciperanno anche l’Active Network e il Cdm Genova. L’inizio ufficiale della stagione è previsto per il 13 settembre nella Coppa Divisione sul campo del Russi, i romagnoli invece cominceranno il campionato venerdì 26 settembre al PalaPaganelli di Cesena, alle 20.30, contro il Petrarca Padova, una settimana dopo prima trasferta a Lecco contro un’altra potenziale big, poi alla terza giornata derby interno contro l’Olimpia Regium di Reggio Emilia.

Va ricordato che il girone di andata terminerà il 20 dicembre a Rovereto, poi la sosta e la ripartenza il 10 gennaio a Padova contro il Petrarca, la fase regolare chiuderà il 18 aprile in casa contro il Rovereto.

L’obiettivo è quello di migliorare il risultato ottenuto la scorsa stagione quando, dopo una partenza balbettante (2 punti nelle prime sei giornate), si riuscì ad ottenere la salvezza con due giornate di anticipo.

Durante il mercato estivo è stato confermato il blocco dei giocatori più quotati (Montalti, Gardelli, Pieri e Pritoni), è rimasto pure Dentini e sono di rilievo gli ingaggi dei due stranieri, l’universale Gedson e il laterale Hachimi.

Il regolamento prevede anche la possibilità di un terzo straniero ma solo in casa di necessità tale mossa verrà effettuata durante il mercato di dicembre.