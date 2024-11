Prima comunità energetica a San Mauro Pascoli

Il Comune di San Mauro Pascoli ha sottoscritto una convenzione di partenariato pubblico-privato con la società PlanGreen per dare vita alla prima comunità energetica rinnovabile del territorio. La convenzione prevede l’installazione di impianti fotovoltaici su dieci edifici pubblici. Le sedi coinvolte includono l’asilo nido ’Il Bruco’, le scuole materne ’Il Pettirosso’ e ’L’Usignolo’, le elementari ’Zavalloni’ e ’Montessori’, la scuola media ’Pascoli’, la palestra di via XX Settembre, il deposito comunale in via Villagrappa, la rsa in via Neruda e la Casa dei Sammauresi in via del Centro. Questi impianti avranno una capacità di 951,80 kWp, e forniranno energia non solo agli immobili pubblici, ma anche ai cittadini che decideranno di aderire alla comunità energetica. L’adesione sarà gratuita e si stima che ogni famiglia partecipante possa risparmiare in media 130,85 euro all’anno sui costi energetici. Il progetto, con un investimento di 1.771.202,43 euro interamente finanziato dal partner privato, avrà una durata di concessione di 20 anni. Dice il sindaco Moris Guidi: "Con la nascita della comunità Energetica Rinnovabile a San Mauro Pascoli stiamo compiendo un passo concreto verso un futuro sostenibile per tutti i cittadini. Questo progetto rappresenta una grande opportunità per promuovere energia pulita, ridurre i costi per le famiglie e contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici".