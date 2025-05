Prima edizione de 'La Social Pedalèda': pedalata ecologica da Cesena a Cesenatico

Oggi si tiene la prima edizione de ’La Social Pedalèda’, una iniziativa sportiva dedicata alle due ruote a pedale, che strizza l’occhio all’ambiente ed al desiderio di stare assieme. Il ritrovo è questa mattina alle 9.30 in piazza della Libertà a Cesena, dove interverrà il sindaco Enzo Lattuca, alle 10 la partenza, con il serpentone che si snoderà sino alla Ciclovia del Pisciatello, per una pedalata di due ore con arrivo sul porto di Cesenatico, in piazza Ciceruacchio, dove ad attendere il gruppo ci sarà il sindaco Matteo Gozzoli. L’iniziativa nasce dall’idea di Andrea Piccinini e Michela Pentericci, conosciuti come ’Bike like a couple’, ed è organizzata in collaborazione con Legambiente Forlì-Cesena, Matilde Studio e la manifestazione gastronomica ’Azzurro come il Pesce’.

L’evento è patrocinato dai comuni di Cesena e di Cesenatico. L’obiettivo è promuovere un modo di fare ciclismo più soft e anche un modo diverso per andare al mare, lontano dal traffico e dallo stress, all’insegna della convivialità. La bicicletta diventa un’alternativa all’auto e grazie alla nuova ciclovia è anche più sicura. Il 90 percento del percorso si svolgerà su pista ciclabile o ciclopedonale, con gli incroci più delicati che saranno presidiati dalla Polizia locale. Il ritmo sarà moderato, per non lasciare indietro nessuno.

L’arrivo a Cesenatico è previsto intorno a mezzogiorno ed in piazza Ciceruacchio sarà allestito un parcheggio bici riservato. Qui i partecipanti potranno pranzare all’interno della manifestazione ’Azzurro come il Pesce’. I primi 100 iscritti avranno a disposizione anche uno spazio riservato per il pranzo all’interno della biblioteca comunale di Cesenatico, con l’opportunità di gustare un menù convenzionato a soli 12 euro (risotto di pesce, vino e acqua), e riceveranno in omaggio la t-shirt ufficiale dell’evento, realizzata grazie al contributo dell’azienda Styma di Cesena.

Un altro simpatico gadget dell’evento, che verrà distribuito alla partenza della manifestazione, sarà un campanello da bici fornito dall’azienda Bosch eBike Systems. Sul collegamento ciclopedonale fra Cesena e Cesenatico credono molto le due città e i due amici sindaci, i quali credono entrambi nell’importanza di incentivare l’uso della bicicletta, specie durante la bella stagione, al posto dell’auto. Con la nuova Ciclovia del Pisciatello si fa un importante passo in avanti sul fronte della sicurezza ed inoltre la pista è frequentata anche dai podisti. Sport, ecologia ed economia vanno così di pari passo e sicuramente saranno sempre di più anche i turisti. La partecipazione alla prima edizione de ’La Social Pedalèda’ è gratuita e aperta a tutti.

Giacomo Mascellani