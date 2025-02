Prima festa del Fan Club Cesena - Longiano e grande partecipazione di tifosi e appassionati al salone parrocchiale di Budrio di Longiano. Circa 140 persone, tra le quali ben 10 ex calciatori del Cesena, Fontana, Lantignotti, Leoni, Ricciardo, De Falco, Medri, Teodorani, Campedelli, Ammoniaci, Scugugia, hanno festeggiato la nascita del club che conta, da ottobre a oggi, più di 80 iscritti. Ospiti dell’ideatore del club, il parroco don Filippo Cappelli, e con la presenza di Mauro Graziano sindaco di Longiano, la serata ha preso il via con la benedizione di tutti i presenti che sono stati allietati dall’allegria del Mago Cotechino e dalla musica del dj Mae, tra giochi e gag che hanno visto protagonisti le ex glorie del Cesena. Una ricca lotteria con l’ambita maglia autografata dai giocatori della prima squadra del Cesena quale primo premio, insieme all’immancabile torta, hanno concluso la serata.