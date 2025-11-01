Prima ‘Passeggiata a sei zampe’ al parco urbano di Valle Ferrovia

Grande successo per la "Passeggiata a sei zampe" organizzata al parco urbano di Valle Ferrovia da Acpa, Associazione cesenate protezione animali - Canile intercomunale di Cesena, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Savignano sul Rubicone. L’evento ha riscosso la partecipazione di oltre un centinaio di persone con al seguito il proprio amico peloso. Insieme, animali e umani, hanno passeggiato per un’ora circa in presenza degli educatori cinofili di Acpa, che ha presentato le proprie attività in favore degli animali, in special modo di quelli abbandonati. Sono stati presentati anche alcuni ospiti del canile di Cesena, in cerca di casa. Condivisione e allegria hanno caratterizzato la giornata durante la quale Avis, sezione comunale di Savignano sul Rubicone, ha offerto anche una ricca merenda e sono stati distribuiti magliette e gadget. Ha detto l’assessora al Benessere animale Roberta Armuzzi: "La prima edizione della Passeggiata a sei zampe è stata un vero successo. L’iniziativa ha offerto innanzitutto l’opportunità di valorizzare il parco urbano del quartiere Valle Ferrovia, gli ampi spazi e il verde, e di sostenere le associazioni territoriali che si prendono cura dei nostri quattrozampe, spesso presenze indispensabili per le persone fragili o sole, capaci di sostenerle e accompagnarle. Un ringraziamento particolare all’Avis di Savignano per il prezioso contributo della merenda offerta a tutti".