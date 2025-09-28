Prima per la nuova hospitality

Il pezzo forte di certo non passa inosservato: sulla parete in fondo della nuova area hospitality del Cavalluccio spicca un gigantesco schermo lungo sei metri e alto quasi tre. Che a guardare una partita da lì verrebbe da dire che si veda meglio che da bordo campo.

Il match di ieri contro il Palermo è stata anche l’occasione per aggiungere il primo importante tassello della nuova struttura sorta alle spalle della tribuna e che nelle prossime settimane ospiterà anche il Museo Bianconero e un nuovo punto vendita del club, oltre a ulteriori uffici a uso e consumo delle funzioni amministrative della società.

L’area hospitality, caratterizzata da un ampio spazio con pareti nere tempestate da monitor e lungo le quali corrono i banchi dedicati al buffet, durante le partite sarà accessibile agli spettatori della tribuna vip che hanno acquistato anche l’opzione che prevede la possibilità di fruire dei servizi ‘deluxe’ prima e durante l’intervallo del match.

La sala sarà però fruibile anche in tante altre occasioni, a partire dalle giornate in cui il Cavalluccio giocherà fuori casa: sarà possibile accedere e godersi i match davanti al gigantesco schermo.

Luca Ravaglia