Prima sconfitta stagionale per la Primavera

VERONA

2

CESENA

1

VERONA (3-5-2): Castagnini; Feola, Kurti, Popovic; Monticelli (31’ st Mussola), Szimionas, Peci (6’ st Yldiz), Pavanati, De Battisti (31’ st De Rossi); Stella (17’ st Casagrande), Akalè. All.::Sammarco.

CESENA (4-3-1-2): Fontana; Abbondanza, Casadei, Ribello (1’ st Mattioli), Ridolfi; Domeniconi, Bertaccini, Zamagni (13’ pt Biguzzi), Tosku (12’ st Carbone); Galvagno (41’ st Lantignotti), Papa Wade (12’ st Rossetti). All.: Campedelli.

Arbitro: Cerea di Bergamo.

Reti: 4’ pt Akalè, 30’ pt Tosku, 50’ st Mussola.

Note: ammoniti Monticelli, Akalè; angoli 5 a 4 per il Cesena; recupero 2’ e 7’.

Alla fine quando il pareggio sembrava ormai messo in cassaforte è arrivata la beffa con il tocco di Mussola che ha decretato la vittoria del Verona. Paradossalmente il Cesena ha chiuso in pareggio il primo tempo nonostante il fatto che nella prima frazione la squadra di Nicola Campedelli abbia subito a lungo l’iniziativa del Verona. I bianconeri hanno tirato in porta una sola volta con Tosku. Se le squadre all’intervallo erano sull’uno pari infatti lo si deve ad almeno due parate decisive di Niccolò Fontana, poi nella ripresa il Cesena ha manovrato di più, ha avuto più opportunità ma è rimasto vittima di una rete arrivata quando sul cronometro stavano scorrendo gli ultimi secondi di gara.

Al primo affondo il Verona passa, al 4’ Monticelli serve Akalè che si libera con una finta poi col destro infila la palla sotto la traversa. Il Verona insiste, il Cesena soffre e perde troppi palloni ma Fontana respinge tutto: al 29’ il destro di Pavanati, al primo tentativo il Cesena pareggia, un’azione rapida che passa dai piedi di Bertaccini e Galvagno porta al tiro Tosku che infila la palla nell’angolo dove Castagnini non può arrivare. Prima della fine del tempo al 38’ sinistro di De Battisti e Fontana si fa trovare pronto, al 47’ altro grande intervento del portiere bianconero sul colpo di testa di Popovic.

Il Cesena esce dagli spogliatoi con un piglio più combattivo e al 4’ il gran tiro di Tosku centra il palo alla sinistra di Castagnini, la palla rimane vicino alla linea di porta e Ridolfi la devia in rete: tutto inutile per il fuorigioco dello stesso Ridolfi. Poi il ritmo cala in modo evidente, il Cesena spinge di più e nel finale potrebbe segnare al 44’ quando il cross di Ridolfi mette in crisi la difesa veneta, poi con la punizione di Bertaccini che sibila di poco alta. Al 50’ cross teso di Feola, i difensori del Cesena non riescono a pulire l’area e Mussola ne approfitta.

Roberto Daltri