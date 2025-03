Prima seduta per il consiglio comunale dei ragazzi

A Savignano, in sala Allende, si è svolta la prima seduta del nuovo consiglio comunale dei ragazzi con il giuramento della sindaca Zoia Dybeli, la presentazione della vicesindaca Costanza Fiumana e dei Consiglieri Comunali. Il consiglio comunale dei ragazzi è composto da Nizar Chlih, Zoia Dybeli, Costanza Fiumana, Alice Prospal Lamidi, Francesca Maiellaro, Sofia Manoli, Altea Mehilli, Leonardo Paleri, Eliza Piperku, Domenico Russo, Cecilia Sapignoli, Alex Siroli, Giovanni Toni, Arlind Xhakoj, Carolina Zamagni, Vittoria Zanetti. Consiglieri supplenti: Alessandro Bastoni, Narjs Haer, Francesco Pasini, Anna Zangirolami. La prima seduta è stata aperta dalla presidente del consiglio comunale Sefora Fabbri. "Il vostro lavoro – ha detto – lascerà un segno. Imparerete a essere cittadini attenti e responsabili di quanto vi verrà affidato per migliorare il posto in cui siamo". Incoraggiamento e supporto sono arrivati anche dal sindaco Nicola Dellapasqua. Ha esordito la neo sindaca dei giovani Zoia Dybelki: "Questa non è solo la mia vittoria ma la vittoria di tutti noi, della nostra voglia di partecipare, di far sentire la nostra voce, di essere protagonisti nella nostra città. Oggi inizia un percorso che faremo insieme. Nessuno deve sentirsi escluso. Abbiamo un’opportunità straordinaria: dimostrare che noi ragazzi non siamo solo il futuro ma anche il presente. E che possiamo contribuire, con le nostre idee e il nostro entusiasmo, a rendere migliore la realtà in cui viviamo". Ha concluso la dirigente scolastica Catia Valzania: "Ringrazio tutti gli studenti e i docenti per questa numerosa partecipazione e ringrazio l’amministrazione comunale per il tempo e le risorse destinate a questo progetto che coinvolge i nostri ragazzi. Le scelte che faranno i nostri giovani consiglieri a favore del territorio andranno a beneficio di tutti. Questo progetto insegna la partecipazione, un dovere che riguarda tutti noi".