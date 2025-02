Prima tappa di Coppa del Mondo, bronzo per Vannucchi e De Rosa

Due medaglie di bronzo alla prima tappa di Coppa del Mondo. Il Romagna Team ha festeggiato al meglio il talento dei suoi tesserati applaudendo Niccolò Vannucchi e Edoardo De Rosa che ieri pomeriggio sono saliti rispettivamente sul podio del corpo libero e del cavallo con maniglie a Cottbus, in Germania. De Rosa è arrivato quest’anno in forza alla squadra del presidente Corrado Maria Dones, portando con sé in particolare il suo talento proprio nell’attrezzo che lo ha visto protagonista nelle scorse ore e nel quale, se non avesse urtato il cavallo rimediando una importante penalità, avrebbe con ogni probabilità ottenuto un risultato ancora più lusinghiero.

Terzo posto anche per Niccolò Vannucchi, fiorentino di nascita, ma ormai cesenate d’adozione, che tra le file del Romagna Team sta portando avanti da anni un percorso di crescita costante. Vannucchi era arrivato alla finale di ieri forte del miglior punteggio ottenuto alle qualificazioni; un paio di imprecisioni e soprattutto il talento degli specialisti Karmi e Minami che sono saliti di colpi alzando il livello di difficoltà dei loro esercizi, gli sono costati due scalini. "Siamo estremamente soddisfatti – ha commentato il tecnico Roberto Germani – sapevamo bene che il podio sarebbe stato il massimo risultato possibile e ce lo siamo presi. Benissimo così, anche perché il margine di miglioramento è ancora tanto: Vannucchi ha 22 anni e stiamo lavando intensamente per aggiungere altre parti al suo esercizio, che a breve diventerà davvero completo, permettendogli di gareggiare ad armi pari anche coi mostri sacri internazionali. Benissimo così, anche perché i risultati importanti che stanno arrivando sono la miglior benzina per l’entusiasmo e la determinazione a voler dare sempre di più".

Vannucchi aveva già debuttato negli scorsi anni in Coppa del Mondo e ora sta continuando a far crescere la sua esperienza nel contesto internazionale. "Si ragiona in archi temporali di quattro anni – ha aggiungo Germani, con ovvio riferimento al ciclo degli appuntamenti olimpici – e credo che il quadriennio che si è aperto ora per Niccolò potrebbe essere davvero ricchissimo di soddisfazioni".

Soddisfazioni che stanno arrivando anche dalla prima squadra del Romagna Team, impegnata in A1 e che ha iniziato il campionato italiano 2025 vincendo la prima tappa: "Siamo all’inizio e tutto è ancora da dimostrare. Ma siamo partiti col piede giusto. Puntiamo al massimo, ben sapendo che dovremo giocarcela contro ottimi avversari. Andiamo un passo alla volta, aggiungendo alle gare di club il percorso individuale dei nostri atleti. Ci aspetta peraltro anche un collegiale della nazionale, alla quale parteciperà pure Lorenzo Casali, altro nostro tesserato che ha partecipato anche alle Olimpiadi di Parigi e intanto ci prepariamo ad altre prove di Coppa del Mondo. Le possibilità sono tantissime. Vogliamo sfruttarle al massimo". Oggi si concluderà la tappa tedesca con nuove prove: Vannucchi è in finale anche al volteggio.

