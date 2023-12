Primavera 2. Il Cesena piega pure il Pescara

Sarebbe servita una rete in mezzo al campo, perché la Primavera del Cesena chiude il 2023 in modo tennistico: 7-1 contro il Pescara, aria sempre più pura in vetta e tanti auguri di buon Natale a tutti.

Per i giovani bianconeri si tratta della quinta vittoria consecutiva in campionato, la settima in altrettante gare casalinghe.

La partita viene sbloccata verso la fine del primo tempo con il gol di Tampieri al 45’. Nella seconda frazione c’è la reazione del Pescara che pareggia con Berardi al 7’. Dopo il gol subìto c’è un assolo del Cesena che in 35 minuti realizza sei gol. Infatti dopo sei minuti dalla rete dei biancazzurri, Manetti riporta in vantaggio il Cesena e – 10 minuti dopo – realizza la sua doppietta personale. I bianconeri continuano a macinare gioco e nel giro di un minuto vanno a segno Ghinelli e Ronchetti. Mentre la partita si avvia alla conclusione c’è spazio per i gol di Amadori e del neoentrato Perini. Grazie a questo successo la Primavera arriva alla pausa natalizia con 33 punti, saldamente al primo posto, frutto di 10 vittorie e tre pareggi. La squadra di mister Campedelli è l’unica del proprio girone ad essere ancora imbattuta.