Primavera 2, oggi la sfida contro il Napoli

Una Primavera 2 che vola, l’ennesima e ultima vittoria (5-0 sul Crotone) ha permesso ai bianconeri di rinsaldare la fuga da capolista del girone B portando a 6 i punti di vantaggio sulla capolista Benevento che ha appena perso (3-4) in casa con il Pisa terza forza del campionato.

Oggi è in programma la ventiduesima giornata, nove quindi i turni che mancano alla fine del campionato: il Cesena occupa con 52 punti la prima posizione l’unica che porta alla promozione diretta in Primavera 1, seguono il Benevento a 46 e il Pisa a 37.

I romagnoli di Campedelli (foto) alle 14,30 saranno di scena in casa del Napoli che con 34 punti stazione nell’ultima posizione valida per i playoff. Da vedere se Toscano darà il via libera per l’impiego del bomber (19 reti in Primavera 2) Coveri che considerata l’assenza di Corazza e Ogunseye è il primo rincalzo nel settore punte della prima squadra nel match di lunedì sera contro il Gubbio avendo superato nelle gerarchie Giovannini che invece è più facile che sia oggi a Napoli.

Il Benevento invece sempre alle 14,30 è a Pescara, gli abruzzesi con 17 punti sono due lunghezze sopra la zona playout.

I numeri dei bianconeri sono impressionanti, in 22 gare ne hanno vinte 16, pareggiate 4 e persa una a Benevento. Vantano il migliore attacco del girone con 71 gol segnati e la migliore difesa con 21 reti subite. E oggi i giovani del Cavalluccio cercheranno con decisione un altro passo verso l’immediato ritorno in Primavera 1.