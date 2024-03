Primavera 2, pareggio con l’Ascoli. Vittoria del Benevento: ora è a -6

Dopo 11 successi di fila in casa, il Cesena Primavera 2-2 rallenta all’improvviso e pareggia 2-2 (1-2 fine primo tempo) contro l’Ascoli sesta forza del torneo. Così il Benevento secondo vincendo 2-1 contro la Salernitana porta a -6 il distacco dalla capolista romagnola e crede ancora all’unico posto che porterà direttamente alla promozione diretta. Ancora in rete, ed è stato il gol del pari, Giovannini (settima rete) concesso come accade regolarmente negli ultimi tempi da mister Toscano.

È rimasto invece in panchina tutta la gara il bomber (19 reti) Coveri, acciaccato. Per i padroni di casa era cominciata molto bene, infatti dopo cinque minuti era andato in gol Amadori ma i marchigiani hanno reagito prontamente prima pareggiando con Bando poi il raddoppio di Lattanzi che li ha fatti chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco. Nella ripresa reazione immediata e vigorosa dei ragazzi di Campedelli e dopo sei minuti pareggio di Giovannini, il Cesena poi ci ha provato fino in fondo ma non è riuscito a ribaltare la gara, nel finale è rimasto in dieci per l’espulsione di Valentini.

Cesena: Veliaj, Domeniconi, Mattioli (41’ st Manetti), Valmori (25’ st Arpino), Valentini, Trocchia (25’ st Pitti), Ghinelli, (41’ st Gningue), Castorri, Amadori, Giovannini, Perini (15’ st. Tosku). Dopo 23 gare questa la classifica del girone B: Cesena 56, Benevento 50, Pisa 43, Napoli 37, Entella 35, Ascoli 34, Perugia e Palermo 33, Bari 30, Ternana 29, Cosenza 27, Spezia 25, Salernitana 24, Pescara 18, Monopoli 16, Crotone 14.