Primavera 2 pronta a un’altra sfida. Oggi a Villa Silvia arriva l’Ascoli

Otto punti di vantaggio sul Benevento, secondo a otto giornate dal termine, il Cesena Primavera 2 vuole continuare la volata vincente per approdare in Primavera 1 direttamente e farvi così ritorno dopo un solo anno di assenza. Oggi alle 15 a Villa Silvia i ragazzi di Campedelli affronteranno l’Ascoli settima forza del girone B, mentre i rivali del Benevento che nelle ultime tre gare hanno frenato (pareggiando sempre) saranno impegnati nel derby con la Salernitana. Il Cesena è reduce dalla vittoria di misura (0-1) di Napoli con rete al decimo minuto del primo tempo di Giovannini, mandato da mister Toscano dalla prima squadra per rinforzare la formazione Primavera.

Oggi mancherà il bomber Coveri (19 reti in campionato) per infortunio. All’andata i romagnoli vinsero senza problemi ad Ascoli (5-1) e sono reduci da cinque vittorie consecutive. Classifica: Cesena 55, Benevento 47, Pisa 40, Entella e Napoli 34, Perugia ed Ascoli 33, Palermo 32, Ternana 29, Bari 27, Cosenza 26, Spezia e Salernitana 24, Pescara 18 , Monopoli 15, Crotone 13.

Tra oggi e domani il weekend si prospetta intenso per le giovanili bianconere, con ognuna delle squadre impegnate in scontri casalinghi. Il derby tutto nostrano, tanto per cominciare, è quello che andrà in scena sempre oggi, fischio d’inizio alle 17: i giovani del Cavalluccio categoria Under 14 accoglieranno il Rimini sul campo del Romagna Centro. Nello stesso momento anche l’Under 13 affronterà gli ospiti emiliani nel match Cesena-Spal, inizio ore 17 al Romagna Centro. Domani, sempre a Martorano, toccherà invece all’Under 16 misurarsi con gli avversari della Lumezzane (inizio ore 13), e subito dopo, con inizio alle 15, l’Under 15 sfiderà invece gli ospiti trentini. Anche l’Under 17, sul campo di Villa Silvia alle 14.30, cominceranno la loro gara con il Trento.