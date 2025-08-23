Primavera, 3-3 in casa dei campioni in carica

INTER 3 CESENA 3

INTER (4-3-3): Farronato; Della Mora, Nenna, Maye (38’ st Bovio), Conti (15’ st Marello); Vukoje (1’ st Humanes), La Torre (1’ st Cerpelletti), Zarate (15’ st Virtuani); Romano, Kukulis, Moressa. All.: B. Carbone.

CESENA (4-3-1-2): Gianfanti, Domeniconi, Casadei, Ribello, Mattioli; Abbondanza (29’ st Berti), Bertaccini, Brigidi (16’ st Biguzzi); A. Carbone (16’ st Rossetti); Tosku (29’ st Sanaj), Papa Wade (28’ st Galvagno). All.: Campedelli.

Arbitro: Toro di Catania.

Reti: 5’ pt La Torre, 17’ pt Bertaccini, 29’ pt Moressa, 34’ pt Tosku, 33’ st Humanes, 43’ st Galvagno.

Note: ammoniti Ribello; angoli 5 a 3 per l’Inter; recupero 1’ e 5’.

La Primavera bianconera va sotto per tre volte ma non molla mai e per tre volte rimonta meritando ampiamente il punto guadagnato sul campo dei campioni in carica. Inizia in modo scoppiettante l’incontro: al 3’ Tosku serve Brigidi che batte col destro ma trova Moressa pronto a deviare la palla sulla traversa. Al primo tentativo il Cesena va vicino al vantaggio, al primo tentativo l’Inter fa centro: al 5’ La Torre col destro calcia rasoterra centrando l’angolo basso alla destra di Gianfanti. Il Cesena continua a spingere e al 17’ Tosku serve Bertaccini che batte Farronato con un bel rasoterra. Al 23’ l’Inter attacca in massa, la difesa del Cesena soffre ma la bella chiusura di Mattioli evita il peggio. Al 29’ Della Mora da destra centra basso e Moressa lasciato troppo libero riporta avanti l’Inter. Il Cesena di nuovo reagisce, sempre trascinato da Tosku che al 34’ pressa su La Torre, gli ruba palla, poi col sinistro riporta le squadre in parità.

Nella ripresa, al 18’ Nenna chiude su Rossetti ormai pronto al tiro a botta sicura, al 22’ Moressa cerca la doppietta ma la sua mira è appena alta, dopo un solo minuto il Cesena mette in difficoltà la difesa di casa, Papa Wade viene fermato a fatica, poi Bertaccini calcia di poco sul fondo. Al 34’ l’Inter scappa di nuovo in avanti grazie a Humanes che di testa in tuffo batte Gianfanti. Ma il Cesena si rialza ancora una volta, al 43’ Rossetti serve Galvagno che col sinistro batte Farronato.

Roberto Daltri