Primavera. C’è il Cagliari

Per continuare a respirare l’ottima aria che spira nelle zone altissime della classifica il Cesena di Nicola Campedelli deve cercare di non sottovalutare il Cagliari che in questa stagione è partito male e sta lottando per cercare di rialzarsi e uscire dalla zona playout. I sardi arrivano dalla vittoria conquistata ai danni del Verona mentre il Cesena in settimana ha passato il turno di Coppa battendo nettamente il Modena, ma in campionato lo scorso sabato aveva subito una pesante sconfitta col Milan. Anche oggi non saranno a disposizione di Campedelli il portiere Fontana e il centrocampista Bertaccini, entrambi convocati da Mignani a Bari. A questo punto è probabile che in porta sia confermato Gianfanti, mentre la posizione di Bertaccini in mezzo al campo può essere coperta da Zamagni o da Brigidi, da vedere poi chi saranno le due mezzeali. Per quanto riguarda la difesa rimane sempre attuale il ballottaggio fra Ribello, Kebbeh e Tommaso Casadei per le due maglie da centrali. Sugli esterni partono favoriti Abbondanza e Mattioli ma non si possono escludere altre soluzioni. Visto che in questa occasione non è stato convocato da Mignani, il posto di Tosku dietro agli attaccanti non sembra in discussione, davanti poi sembra in vantaggio Galvagno per il centro dell’attacco, per l’altro posto Rossetti e Papa Wade hanno le stesse chance. Fischio di inizio fissato per le 13 sul campo centrale del Centro Sportivo Romagna Centro, direzione di gara affidata a Marco Di Loreto di Terni. Questi i risultati degli incontri disputati ieri: Napoli-Juventus 2-0; Atalanta-Sassuolo 3-2; Inter-Frosinone 4-0; Fiorentina-Parma 2-1.

Roberto Daltri