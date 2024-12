Primavera Cesena sfida Genoa: scontro spettacolare all'Orogel Stadium

Un palcoscenico di primo livello per una squadra, la Primavera allenata da Nicola Campedelli che sta cercando di risalire la classifica a suon di buone prestazioni.

Oggi, alle 15, ad animare l’Orogel Stadium Dino Manuzzi non ci saranno i fans di Ciofi, Kargbo, Adamo o Shpendi ma quelli abituati a seguire Castorri, Manetti, Coveri e Valentini, insomma i giovani calciatori bianconeri si esibiranno sul terreno che di questi tempi ospita la serie B.

Anche l’avversario è di assoluto prestigio visto che sarà il Genoa, attualmente nono in classifica con 20 punti, a pari merito con la Juventus.

Le premesse fanno pensare ad un confronto che potrebbe essere spettacolare: il Cesena di Campedelli predilige il gioco offensivo, spinge molto con gli esterni e porta al tiro anche i centrocampisti, dall’altra parte il Genoa, allenato da Jacopo Sbravati, si presenta con un attacco molto prolifico visto che fin qui ha segnato 25 reti ma anche con una difesa non irreprensibile che finora è stata bucata in 22 occasioni.

Le attenzioni saranno in buona parte concentrate su Valentino Coveri (nella foto), uno degli attaccanti attualmente più in forma del campionato con 9 reti all’attivo, ma anche il collega Tommaso Ghiradello che segue Coveri ad una sola lunghezza nella classifica marcatori sta facendo vedere cose interessanti.

Ricordiamo che Coveri è secondo nella classica marcatori proprio con i suoi 9 centri all’attivo, Ghirardello è arrivato a quota 8. Ha avuto un andamento non tanto costante finora il Genoa di Sbravati che arriva però dalla vittoria sull’ Inter, sarà come sempre determinante il livello di concentrazione, specie in fase difensiva dove a volte il Cesena commette errori, più individuali che di reparto che finisce poi per pagare a caro prezzo.

L’incontro inizia alle 15 e lo dirige Domenico Castellone della sezione di Napoli.

