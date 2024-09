Primavera, Cesena spreca. E la Juventus dilaga

JUVENTUS

3

CESENA

0

JUVENTUS: Zelezny, Martinez, Bassino, Montero, Nisci, Ripani (43’ st Grosso), Ngana, Pagnucco (31’ st Ventre), Crapisto (43’ st Lontani), Florea (31’ st Keutgen), Pugno (31’ st Di Biase). All.: Magnanelli.

CESENA : Veliaj, Dolce, Valentini, Abbondanza (31’ st Pitti), Mattioli, Castorri, Ronchetti, R. Campedelli, Tosku (11’ st Wade Papa), Tampieri, Perini (31’ st Cavaliere). All.: N. Campedelli.

Arbitro: Silvestri di Roma.

Reti: 43’ pt Pugno, 28’ st Pugno, 46’ st Di Biase.

Ammoniti: Ronchetti e Crapisto.

Contro la Fiorentina la sconfitta era maturata solo nel recupero del secondo tempo, questa volta la Primavera di Nicola Campedelli è andata sotto già nel primo tempo e poi non ha saputo risalire la corrente. Certo il punteggio è anche troppo punitivo ma fa capire che contro gli avversari che i giovani bianconeri devono affrontare in questa stagione non si possono commettere errori; anche quelli che sembrano meno gravi finisci per pagarli a carissimo prezzo. È proprio il Cesena a creare le prime chiare occasioni da gol, all’8’ Tampieri colpisce bene di testa ma trova il pronto riflesso di Zelezny, al 15’ altro colpo di testa, questa volta di Perini ma in questo caso la mira non è abbastanza precisa. Il Cesena continua ad avere una manovra più fluida degli avversari, al 30’ una bella azione culmina nel tocco di tacco di Tosku per Ronchetti che trova Zelezny di nuovo pronto alla parata. Poi sono i bianconeri di casa a sfiorare il vantaggio ma Veliaj al 32’ sfodera un grande intervento e devia sul palo il colpo di testa di Pagnucco, è il segnale che precede l’episodio decisivo: al 43’ Florea semina tre difensori partendo da sinistra poi serve a Pugno una palla solo da appoggiare in rete.

Nella ripresa, col vantaggio in tasca, la Juventus può sfruttare il contropiede e solo le parate di Veliaj tengono in corsa il Cesena. Al 5’ Pugno ci prova da sotto misura ma Veliaj respinge il tiro, il Cesena prova la reazione e crea un paio di pericoli; al 14’ Zelezny deve impegnarsi a fondo sul tiro di Wade Papa, al 22’ testa di Valentini e palla di poco sul fondo. Il Cesena ci prova, la Juventus ci riesce: al 28’ arriva il raddoppio quando Veliaj respinge corto sul tiro di Nagana e Pugno da posizione defilata lo infila di nuovo. A quel punto la gara è ormai incanalata in favore dei padroni di casa che triplicano nel recupero, Di Biase centra il palo alla sinistra di Veliaj e al secondo tentativo fa centro. Il prossimo impegno che attende la squadra allenata da Nicola Campedelli è in programma per sabato 31 agosto, alle 18,30, contro il Sassuolo di Bigica, i neroverdi campioni d’Italia martedì scorso hanno battuto la Fiorentina aggiudicandosi anche la supercoppa di categoria.