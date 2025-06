Primavera, debutto in casa con il Bologna

Inizieranno con un derby casalingo, contro il Bologna il 16 agosto, le fatiche dei bianconeri nel campionato Primavera 1 che nella fase regolare (il calendario è stato reso noto ieri dalla Lega) terminerà dopo 38 giornate il 16 maggio 2026 a Roma contro la Lazio. Il torneo Primavera 1, a venti squadre, dal 2006 è intitolato a Giacinto Facchetti l’indimenticabile capitano dell’Inter e della nazionale scomparso proprio in quell’anno. Ancora non si sa chi guiderà la squadra bianconera: dopo le dimissioni del responsabile del settore giovanile Roberto Colacone, è attesa una riorganizzazione che farà capo all’ex bomber bianconero Davide Succi, di conseguenza ancora non sono stati decisi gli allenatori delle squadre del vivaio. Per la Primavera 1 potrebbe esserci la conferma di Nicola Campedelli che la scorsa stagione con 50 punti ha portato i romagnoli al dodicesimo posto con 50 punti, oppure la promozione di Cristian Lantignotti che con l’Under 18 è arrivato terzo. Nel campionato di Primavera 1 nella fase regolare primo posto la Roma con 83 punti davanti all’Inter a 74 ma nei playoff in finale trionfo dei nerazzurri di Zanchetta per 3-0 sulla Fiorentina. Il girone di andata terminerà il 19 gennaio prossimo con i romagnoli impegnati in casa contro il Genoa, quello di ritorno inizierà il 17 gennaio con Cesena-Frosinone. Queste le 20 formazioni che prenderanno parte alla Primavera 1 2025-26: Atalanta, Bologna, Cagliari, Cesena, Cremonese, Fiorentina, Frosinone, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Parma, Roma, Sassuolo, Torino e Verona. All’Inter il maggior numero di edizioni 11, a ruota il Torino con 9 e la Roma con 8. Il Cesena, a conferma della validità da sempre del proprio vivaio, ha vinto due titoli: nella stagione 1981-‘82 con alla guida Arrigo Sacchi e in quella 1985-’86 con in panchina Paolo Ammoniaci.