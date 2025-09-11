Primavera, fissati gli anticipi e i posticipi

Riparte anche il campionato di Primavera 1 e il Cesena di Campedelli lunedì, alle 15, sarà impegnato a Verona. Resi noti date e orari degli anticipi e posticipi dalla quinta alla nona giornata. Il Cesena incontrerà il Torino lunedì 22 alle 15 a Martorano, poi sabato 27 invece i giovani bianconeri per l’anticipo della sesta giornata giocheranno sempre in casa con il Napoli. Domenica 5 ottobre trasferta a Frosinone alle 15, il 19 ottobre alle 15 a Martorano arriverà la Lazio, ed infine la nona giornata sarà quella del confronto col Milan di nuovo in anticipo al sabato alle 13 del 25 ottobre.

La società ha anche riassunto i movimenti di mercato in entrata e in uscita che hanno riguardato la Primavera. Sono entrati a far parte della rosa Andrea Dorigo, portiere classe 2008, che arriva in prestito dall’Inter, la difesa è stata rafforzata da Federico Ribello che era svincolato e Mamadou Kebbeh arrivato a parametro zero dal Valenciennes, società francese che milita in terza divisione. A centrocampo si registra il rientro dal prestito al Villa Valle di Massimo Brigidi e l’innesto di Andrea Carbone che era svincolato, in attacco un solo volto nuovo, Maurizio Rosetti, classe 2007, anche lui era svincolato.

Più nutrita la lista dei partenti: William Montalti portiere classe 2006 è stato svincolato, fra i difensori Augusto Antoniacci è passato al Venezia, Elia Brisku alla Forsempronese in prestito, Alessandro Carlini al Savoia sempre in prestito così come Samuele Gori che è passato al Brindisi e infine Thomas Zamagni che si è svincolato. Anche fra i centrocampisti si sono svincolati e quindi liberi di trovare nuove destinazioni Filippo Ronchetti e Vittorio Liverani, Diego Tampieri è stato ceduto al Sassuolo. L’unico attaccante che ha lasciato il bianconero è Daniel Okolo al quale il Cesena non ha rinnovato il contratto.

Roberto Daltri