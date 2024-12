Primavera fuori dalla Coppa Italia. Passa l’Hellas Verona con due gol

HELLAS VERONA

2

CESENA

0

HELLAS VERONA: Zouaghi, Nwanege, Kurti (28’ st Popovic), Corradi, Sishuba (28’ st Devoti), Szimionas, Pavanati (28’ st Jablonski), Cisse (38’ st Stella), Barry, Vermesan (32’ st Vapore), Monticelli. All.: Sammarco.

CESENA: Montalti, T. Zamagni, Dolce, Abbondanza (26’ st Arpino), Tampieri, Domeniconi, D. Zamagni (41’ st R. Campedelli), Valmori (41’ st Ronchetti), Cavaliere (26’ st Galvagno), Ghinelli (26’ st Perini), Tosku. All.: N. Campedelli.

Arbitro: Peletti di Crema.

Reti: Monticelli al 6’ pt, Vermesan al 5’ st.

Note: espulso Tosku al 26’ st per somma di ammonizioni; angoli 2 a 1 per l’ Hellas Verona.

Si ferma ai sedicesimi di finale il percorso della Primavera allenata da Nicola Campedelli. L’Hellas Verona ha trovato il vantaggio dopo pochi minuti e ha arrotondato ad inizio ripresa. Al primo vero affondo i gialloblù di casa vanno subito a bersaglio; Sishuba scatta sulla fascia sinistra e serve Monticelli che controlla e col sinistro batte Montalti. Il Verona spinto dall’entusiasmo insiste, il Cesena cerca di riordinare le idee ma intanto all’8‘ rischia di nuovo, il colpo di testa di Curti sfiora il raddoppio. La prima vera reazione del Cesena è affidata al destro di Ghinelli al 18’ ma per Zouaghi non ci sono troppi pericoli. Ghinelli comunque è il più attivo dei suoi, al 24’ ruba palla a Kurti e solo la bella uscita bassa di Zouaghi gli nega il gol. Al 30’ altra iniziativa del Verona e questa volta il Cesena deve ringraziare il palo che respinge il tiro di Sishuba.

Anche ad inizio ripresa il Cesena si fa sorprendere: Montalti respinge il tentativo di Monticelli ma non può davvero intervenire sul tap in di Vermesan, Montalti diventa di nuovo protagonista al 22’ sul tiro di Cisse. Al 26’ il Cesena resta in dieci quando Tosku esagera con le proteste e rimedia il secondo cartellino giallo, di lì in poi il Verona non rischia più nulla e al 36’ colpisce di nuovo il palo quando il tiro di Devoti supera Montalti ma si stampa sulla traversa.