Primavera in campo per la Coppa

L’avversario da battere per passare il turno è il Modena, si gioca a Martorano alle 14.30.

Torna in campo la Primavera, ma per i trentaduesimi di Coppa mentre in campionato domenica a Martorano affronterà il Cagliari. L’obiettivo di oggi è battere il Modena per superare il turno, ma anche, e non è tanto secondario, dimostrare che quello visto sabato contro il Milan è stato solo un isolato episodio, la classica giornata storta. Di sicuro Nicola Campedelli darà spazio ai ragazzi che finora hanno trovato meno spazio, per loro sarà un’ottima occasione per mettersi in mostra e metterlo in difficoltà per le sue scelte in futuro. In difesa allora può tornare come centrale Casadei che ultimamente ha giocato meno in campionato, sulla destra sempre in difesa probabile l’utilizzo di Biguzzi. A centrocampo può tornare Brigidi con Carbone nella posizione di mezzala e con Filippo Berti a completare il trio. Per l’attacco una soluzione può essere Tommaso Gabriele che agisce dietro alle punte Lantignotti e Papa Wade. L’incontro si disputa oggi al campo numero uno del Centro Sportivo Romagna Centro di Martorano con fischio di inizio fissato alle 14.30. Dirigerà Gabriele Sacchi della sezione di Macerata.

Roberto Daltri

