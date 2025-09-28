Primavera inarrestabile, tris anche al Napoli

CESENA 3 NAPOLI 0

CESENA(4-3-1-2): Fontana; Abbondanza, Kebbeh, Ribello, Mattioli (17’ st Biguzzi), Domeniconi (39’ st Berti), Bertaccini, Ridolfi; Tosku (39’ st Lantignotti); Rossetti (27’ st Carbone), Galvagno (17’ st Papa Wade). All.: Campedelli.

NAPOLI (3-5-1-1): Pugliese; Eletto, Gambardella (1’ st Camelio), De Luca (18’ st D’Angelo); Olivieri, De Martino, Prisco, De Chiara (18’ st Lo Scalzo), Garofalo; Borriello (44’ st Anic); Nardozi (10’ st Gorica). All.: Rocco.

Arbitro: Renzi di Pesaro.

Reti: 6’ pt Rossetti su rig., 14’ pt Tosku, 45’ st Papa Wade.

Note: ammoniti Mattioli, Kebbeh, Ribello, Olivieri, Gorica; angoli 4 a 2; recupero 3’ e 5’.

Se è vero che il tre è il numero perfetto allora il Cesena di Nicola Campedelli ne diventa una ottima conferma: i giovani bianconeri hanno vinto la terza gara interna di fila e per la seconda volta in appena cinque giorni hanno rifilato tre gol all’avversario di turno. Le basi della vittoria sono state gettate da un avvio fatto di intensità e concretezza. Al 5’ Abbondanza si butta nell’area dei campani in piena velocità, Garofalo interviene direttamente sulle gambe del difensore bianconero e l’arbitro indica subito il dischetto. Alla battuta del rigore si porta Rossetti il cui tiro viene intercettato ma non trattenuto da Pugliese. Il Napoli non riesce ad organizzare una reazione in fretta e il Cesena lo colpisce di nuovo al 14’ quando Tosku entra in area dalla sinistra e batte Pugliese con un diagonale molto potente, per Tosku è il quarto gol in campionato. A questo punto la squadra ospite capisce di dover cambiare passo e poco alla volta inizia ad arrivare nei pressi di Fontana; al 19’ il cross di Borriello attraversa tutta l’area piccola senza che nessuno riesca ad imprimere la deviazione da due passi. Al 22’ il rimpallo fra Abbondanza e Kebbeh favorisce Nardozi che da ottima posizione batte troppo alto, altro pericolo creato dal Napoli al 24’ quando Fontana deve allungarsi al massimo delle sue possibilità per intercettare il bel destro a giro di Borriello.

Poi, fino alla fine del tempo, vere nitide occasioni da rete non se vedono più, ad inizio ripresa Dario Rocco prova subito a cambiare l’assetto della sua squadra inserendo un attaccante al posto di un difensore. Nel secondo tempo il Napoli terrà a lungo il possesso della palla ma arrivando poche volte al tiro e mai in modo davvero pericoloso. Al 7’ Garofalo ci prova col sinistro ma per Fontana è facile controllare la palla, al 20’ ci prova Borriello ma il suo destro finisce la sua corsa sopra la traversa. Il Cesena controlla, riparte quando ne ha le possibilità e nel finale dimostra ancora di essere molto concreto. Al 44’ Papa Wade da due passi tocca in rete con l’esterno destro fissando il risultato su un punteggio forse troppo pesante per un Napoli, si generoso, ma poco lucido in fase offensiva.

Roberto Daltri