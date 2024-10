Primavera oggi a Martorano, arriva il Cagliari

All’esordio sul nuovo campo centrale del Centro Sportivo Romagna Centro non era andata molto bene: rimpianti per il rigore non sfruttato nei minuti finali e conseguente sconfitta per mano della Sampdoria. Oggi, però, la Primavera del Cesena ha una nuova occasione per ritrovarsi davanti ai propri tifosi in quello che si può definire un vero scontro diretto visto che il Cagliari, allenato da Fabio Pisacane, ha due punti in più in classifica rispetto ai ragazzi di mister Nicola Campedelli. I sei punti conquistati dai sardi sono frutto delle vittorie interne contro Monza e Empoli, in trasferta finora i rossoblù sono a quota zero. Entrando ancora più a fondo nel rendimento in trasferta del Cagliari si nota, poi, che fin qui ha subito sei reti lontano dal suo campo segnandone solo una.

Questi sono solo dati statistici, poi in campo la differenza la fanno le prestazioni, la concretezza in fase di conclusione, e su questo fondamentale di certo il Cesena, che di occasioni ne crea sempre tante, può e deve migliorare. Nicola Campedelli sembra aver trovato la formula giusta nelle ultime uscite: la difesa a quattro, certo, può migliorare, ma sembra garantire una buona sicurezza, la soluzione con Castorri dietro agli attaccanti, poi, garantisce dinamicità, con la capacità dello stesso Castorri di proporre buone giocate per gli attaccanti.

Davanti, ormai, Perini è un punto fermo, di fianco a lui Campedelli può schierare Coveri che dispone di maggiore fantasia oppure Tosku che sa attaccare bene la profondità. Fra gli ospiti è in forte dubbio il centrocampista Simonetta per i postumi di un infortunio, grande attenzione la merita l’esterno Nicola Grandu, suo uno dei due gol che hanno decretato la vittoria contro l’Empoli. Fischio di inizio fissato per le 13, dirige l’incontro Antonio Di Reda di Molfetta.

Roberto Daltri