Primavera, un punticino. Raggiunta a 10’ dalla fine

CESENA

1

CAGLIARI

1

CESENA (3-4-1-2): Montalti, Dolce, Valentini, Pitti (41’ st Ghinelli), Manetti, Arpino, D. Zamagni (30’ st Domeniconi), Ronchetti (24’ st Gallea), Castorri, Coveri (30’ st Wade Papa), Perini. All.: Campedelli.

CAGLIARI (3-4-3): Iliev, Cogoni, Pintus (12’ st Bolzan), Soldati, Grandu, Balde (19’ st Malfitano), Liteta (1’ st Marcolini), Marini, Vinciguerra, Achour (12’ st Trepy), Sulev (30’ st Longoni). All.: Pisacane.

Arbitro: Di Reda di Molfetta.

Reti: 15’ pt Coveri, 36’ st Vinciguerra.

Note: ammoniti Pitti, Gallea, Balde, Liteta, Marcolini; spettatori 200 circa; angoli 7 a 4 per il Cagliari; recupero 2’ e 3’.

La rete segnata da Valentino Coveri, la seconda in questo campionato non è stata sufficiente ad assicurare al Cesena la prima vittoria interna, la rete segnata da Alessandro Vinciguerra, la seconda in questo campionato, ha garantito al Cagliari il primo punto in trasferta. Parte a marce alte il Cesena: al 3’ Castorri cerca Perini ma il lancio è troppo profondo, al 4’ il tiro di Coveri viene respinto, ci prova Arpino ma la mira è di poco alta. Al 15’ il risultato si sblocca, Iliev in tuffo respinge il bel cross di Dolce, Coveri controlla prende la mira e con un diagonale di grande precisione centra l’angolo basso alla destra del portiere sardo. Il Cagliari prova a spingere ma non riesce ad arrivare in area e allora ci prova da fuori, in un paio di occasioni con Sulev e Liteta ma senza impensierire Montalti, il Cesena invece quando ci prova si dimostra pericoloso; al 26’ Iliev sfodera un difficile intervento sul cross teso di Manetti. Al 38’ Castorri con un dribbling prolungato si libera e lancia Coveri il cui tiro viene murato.

La prima opportunità della ripresa la crea Ronchetti che converge da sinistra e lascia partire un diagonale che Iliev vede sfilare sul fondo e tira un sospiro di sollievo. Il Cagliari capisce di dover cambiare passo, Pisacane inizia ad inserire tutti gli attaccanti a disposizione e i rossoblù si insediano nella metà campo offensiva. Al 12’ Vinciguerra prova una difficile girata acrobatica, palla di poco sul fondo, al 29’ su angolo Pitti di testa sfiora la traversa. Al 36’ arriva il pareggio, il Cagliari batte un angolo, la difesa bianconera non riesce a liberare l’area e Vinciguerra trova lo spiraglio buono.

Il Cesena prova a ributtarsi avanti; al 46’ Perini di testa cerca l’incrocio dei pali e lo manca di poco.

A fine gara Nicola Campedelli parla così di un risultato che qualche rammarico lo lascia: "È stata una partita intensa, equilibrata e tosta, penso ci sia stato un nostro liscio sul loro gol, la squadra però è sempre stata in partita, dispiace quando a dieci dalla fine sei in vantaggio e poi non vinci è un peccato". Arriva la sosta, Campedelli la vede come una opportunità: "Ricarichiamo le energie, recuperiamo qualche elemento poi penseremo all’Atalanta".

Roberto Daltri