Prime fosse scoperchiate, : "Il formaggio è ottimo"

L’estate torrida è stata una manna dal cielo per il formaggio di fossa di Sogliano dove sono state scoperchiate le fosse ed è già aria di festa perché il formaggio, dai primi assaggi, è ottimo. E non perché gli infossatori ogni anno sostengono che il formaggio è ottimo. Quest’anno il grande caldo ne ha fatto un prodotto superlativo. Si tratta del formaggio infossato, parzialmente stagionato, prodotto in maggio con il latte di mucche e pecore che hanno mangiato la prima erba della stagione, quella migliore. Si tratta dell’infossatura canonica, di una volta, all’inizio di agosto, che fino a 40 anni fa vedeva però l’apertura delle quattro fosse malatestiane il 25 novembre, festa di Santa Caterina.

Oggi invece per via della fiera, di normative di legge, di business e distribuzione su scala nazionale e internazionale, le buche, diventate una quarantina, (non tutte vengono riempite), si aprono un mese prima e le infossature avvengono anche più volte all’anno. Ma il formaggio migliore resta quello che si ’sfossa’ ora, circa tremila quintali, in aumento quest’anno perchè crescono i privati che portano 4-5 formaggi a famiglia nelle fosse a stagionare per le provviste invernali, proprio come una volta.

Una fossa verrà aperta il 25 novembre, giorno di Santa Caterina. La 48ª edizione della Fiera del fossa è organizzata dalla Pro Loco e dal Comune che vedrà il particolare e unico formaggio protagonista nelle domeniche 19 e 26 novembre e 3 dicembre. Il formaggio delle buche è finito sulle tavole di tutto il mondo. Il business negli ultimi anni era diminuito, quest’anno torna a crescere tanto è vero che dovrebbe attestarsi sui tre milioni, al contrario dei sei milioni dei tempi d’oro, una decina di anni fa, quando ci fu il boom.

Dicono i fratelli Mario e Marco Pellegrini titolari di diverse fosse: "Abbiamo assaggiato il fossa e dal suo sapore abbiamo constatato che è di grande qualità come ci aspettiamo ogni anno dall’infossatura tradizionale di agosto. La stagionatura è stata ottima e col sapore più delicato grazie al caldo e alle temperature, esterne alle fosse, elevatissime. Il nostro formaggio ha il marchio Dop europeo e siamo entrati anche nel Gambero Rosso fra i prodotti top italiani. Appena tolto dalle buche, il formaggio di fossa deve attendere il via di Agroqualità, l’organo di controllo che ne certifica la qualità e superare l’ultimo esame prima di essere distribuito e consumato. Infossiamo, in buche separate, altri tipi di formaggi provenienti da tutta Italia, di varie qualità ’Tesori sepolti delle Terre Malatestiane’. Abbiamo riportato alla luce la vecchia tradizione dei contadini che infossavano tutti i formaggi nella fossa creando una miscela di gusto fantastico".