Primi laureati al nuovo corso del Campus

Prime sei lauree a Cesena per gli studenti del corso Digital Transformation Management. Attivato 2 anni fa presso il Campus di Cesena, accoglie ogni anno 65 studenti da tutto il mondo con l’obiettivo di formare figure professionali che uniscano competenze informatiche alle competenze aziendali e che siano quindi in grado di aiutare le aziende a innovarsi mediante l’adozione di soluzioni digitali. Si tratta di un corso unico in Europa nato dalla collaborazione dei Campus di Cesena (Dipartimento di Ingegneria informatica) e di Forlì (Dipartimento di Scienze Aziendali). Il professor Matteo Golfarelli, coordinatore del corso, spiega che "è una grande soddisfazione arrivare a questo traguardo e constatare l’ottimo livello delle tesi e delle aziende in cui queste sono state svolte. D’ora in poi avremo un flusso continuo di laureati e speriamo che molti di loro rimangano ad arricchire il territorio".