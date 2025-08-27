Primizie dell’Officina dell’Arte. Nell’orto crescono le sculture

Un’insegna artistica, in ferro battuto, come l’avrebbero realizzata i fratelli Fusconi, titolari della fabbrica di via Madonnina, che il figlio e nipote Angelo ha trasformato in Officina dell’Arte, sarà inaugurata domani alle 18, nel primo incontro post vacanze nel locale diventato pinacoteca della collezione Fusconi, sala di esposizioni periodiche, d’incontri e relazioni tra artisti, collezionisti, appassionati d’arte. Realizzata da Stefano Strada, comprende anche il ‘logo’ dell’Officina stessa, tratto dalla piccola scultura bronzea di Ilario Fioravanti, intitolata "La Cavallerizza". "Ho inteso - afferma lo stesso collezionista - rendere esplicito il fatto che l’Officina dell’Arte ha fondato le sue radici sulla vecchia officina gestita da Amedeo ed Urbano Fusconi. Mio padre e mio zio sono stati tra i più apprezzati artigiani cesenati del settore, ma a loro modo si sono espressi anche quali creativi come dimostrano i tanti manufatti in ferro, figure ed animali stilizzati e oggetti curiosi che si conservano oggi in Officina ed erano l’Officina di fiducia di Ilario Fioravanti".

Sempre domani sul retro dei locali, sarà tagliato il nastro dello spazio denominato L’Orto delle Sculture. Dove prima crescevano solo piante odorose e spezie aromatiche, sono spuntati artistici manufatti. "L’Orto nel suo piccolo - afferma lo studioso Orlando Piraccini, ideatore del progetto assieme ad Angelo Fusconi - si configura come uno spazio ideale per ‘sculture all’aperto’, ed anche in questo caso, come per l’artistica insegna, si è inteso connettere l’attualità dell’Officina con le proprie origini quale fabbrica fabbrile". Le sculture, per lo più metalliche, sono opere di noti scultori del nostro territorio, Davide Caprili, Cristian Cimatti, Roberto Giordani, Giovanni Martini, Luciano Navacchia, Stefano Strada. Alcuni esemplari rimandano all’attività fabbrile di Amedeo ed Urbano Fusconi. "Quelli appena spuntati - afferma Fusconi - sono solo i primi artistici prodotti del nostro orto, nel quale sono già ora previsti prossimi innesti". L’Orto delle Sculture, la cui cura per la parte vegetale è affidata a Primo Maraldi, sarà aperto al pubblico durante le iniziative espositive e gli incontri previsti prossimamente in Officina e su prenotazione telefonando al 3388501051.

Raffaella Candoli