Primo caso di Chikungunya, via alla disinfestazione

C’è un primo caso di Chikungunya a Cesenatico e fortunatamente la persona è in buone condizioni di salute. È stato diagnosticato ad una persona di 51 anni per la quale non è stato necessario il ricovero ospedaliero e dall’indagine epidemiologica non risulta rientrata da un viaggio all’estero. In seguito alla segnalazione, come accade sempre per i casi di Chikungunya, il servizio di Igiene pubblica ha immediatamente contattato il Comune, che ha avviato gli interventi di disinfestazione straordinaria, previsti dal Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi.

La Chikungunya è una malattia virale, trasmessa attraverso la puntura della zanzare tigre, caratterizzata da febbre acuta e forti dolori articolari e muscolari tali da limitare le attività quotidiane. La malattia non si trasmette direttamente da uomo a uomo, ma solamente attraverso la puntura di una zanzara infetta. Nella maggior parte dei casi, le persone guariscono completamente in due settimane.

La misura preventiva più efficace contro la Chikungunya consiste nell’evitare di essere punti dalle zanzare. Anche se le temperature si stanno abbassando riducendo la proliferazione del fastidioso insetto, è importante continuare a mantenere delle buone abitudini per ridurre la loro presenza ed evitare di essere punti.

g. m.