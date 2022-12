Primo dell’anno con il coro gospel alla Rocca Malatestiana

Un concerto speciale per allietare il primo pomeriggio dell’anno. Nella corte interna della Rocca Malatestiana avrà luogo alle 17 l’esibizione del To Be Choir, coro gospel formato da 25 elementi, accompagnati dalla band composta da: Valentina Cortesi, voce solista e direzione, Giovanni Sandrini alla chitarra, Enrico Ronzani al pianoforte, Matteo Tiozzo al basso e Gianluca Nanni alla batteria, Andrea Guerrini e Giovanni Giacometti alla tromba, Riccardo Tramontani al sax tenore.

Il gruppo eseguirà brani gospel, pop e tradizionali di Natale per salutare il nuovo anno. Prima del concerto sarà possibile fare una visita guidata della Rocca al prezzo di 4€ (allr ore 15 e 16), prenotazione necessaria al 3668274626. Durante lo spettacolo, organizzato da Micapoco Aps con l’associazione Jazzlife, sarà aperto il punto ristoro per gustare cioccolate calde, vin brulè e aperitivi. L’ingresso è libero, con prenotazione consigliata, previsto il servizio navetta gratuita da Piazza del Popolo.