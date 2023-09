Primo festival del benessere a Cesena Fiera

Appuntamento con il ’benessere’ con MFest 2023, alla Fiera di Cesena, sabato 23 e domenica 24 settembre. Il primo festival italiano del benessere di corpo, mente e spirito, insegna a praticare scelte e stili di vita che permettano di rimanere in salute e più a lungo, a prendersi cura di se stessi, della natura e del pianeta. MFest 2023 punta a una vera e propria rivoluzione gentile, che parte da un crescente e inarrestabile movimento di idee e valori per il benessere individuale e globale. Si terrà presso la fiera di Cesena a Pievesestina sabato 23 dalle 10 alle 22 e domenica 24 dalle 10 alle 18. Due giornate dedicate al tema del cambiamento, personale e collettivo, per tutti coloro che sentono il bisogno, non più rinviabile, di vivere in modo sostenibile, naturale, e circondati dalla bellezza in tutte le sue forme.

Il Festival sarà da una parte una grande festa, dall’altra un’occasione per vivere due giorni particolari tra persone che condividono gli stessi valori. Il programma è ricco di appuntamenti che prevedono dieci conferenze con esperti da tutta Italia sui temi del benessere, in particolare quelli legati all’alimentazione sana e naturale e alla saluta fisica, psicologica ed emotiva. Il dottor Franco Berrino svelerà i segreti della longevità delle popolazioni per vivere a lungo in salute; si parlerà di consapevolezza con Selene Calloni Williams, filosofa e autrice di bestseller, e di crescita personale con Alice Bush, autrice del podcast italiano più seguito sul tema; con Lucia Cuffaro, autrice di libri e fondatrice della scuola dell’autoproduzione su ecosapere.it, si condivideranno buone pratiche in 7 passi per vivere in un mondo più ecologico, consapevole e libero. Matteo Gracis, giornalista autore di bestseller, affronterà il tema del pensiero critico; Tanti altri gli appuntamenti consultabili su www.mfest.it.