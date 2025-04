Primo Maggio alla Rocca. Musica e visite guidate agli spalti e alla fortezza

L’associazione culturale Jazzlife, in collaborazione con l’associazione RetroPop Live, si prepara a una nuova stagione di eventi culturali e musica alla Rocca Malatestiana con un evento di festa domani, 1° maggio, dalle 12 in poi, caratterizzato dalla musica live come grande protagonista, unita alla scoperta della fortezza con visite guidate agli spalti panoramici e momenti di convivialità presso il punto ristoro, appena ristrutturato.

La giornata prende il via a mezzogiorno con il pic-nic che prevede una proposta pranzo da consumare o presso il punto ristoro o sul prato della corte della Rocca composta da focaccia farcita, cous cous con verdure, tramezzino e muffin accompagnato da una bevanda a scelta (costo a persona 20 euro), oltre alle proposte di piadine, panini, pizza e lasagne disponibili al punto ristoro.

Ad accompagnare la prima parte dell’evento il dj set Matteo Bocca che riscalderà l’atmosfera con sonorità internazionali.

Dalle 16 poi la musica diventa protagonista con quattro band che si alterneranno sul palco della Rocca Malatestiana: Iridescenti, elettricə, non binari, I Queen of Saba sono un duo plastico e fluido insieme, elettronico con un’anima analogica composto da Sara Santi e Lorenzo Battistel, si cibano di influenze Neo-Soul, Alternative R&B, Disco Pop, Hip-Hop e Indietronica. Dalle sonorità indie, beat e tropical, arrivano i Ponente. Un sound che nasce nelle lontane spiagge coralline di Ponente. Mossa dalla penna del poliedrico Jesus la band si muove in libertà tra Rock d’Autore, Ballad Caraibiche e potenti incursioni Punk.

Uno spettacolo fresco che propone brani d’autore dal sapore d’estate ed alcune covers italo internazionali che faranno ballare ed innamorare.

Brass to House è un trio dinamico e travolgente che unisce la potenza dei fiati al groove della musica elettronica. Con una formazione compatta ma dal suono esplosivo, porteranno alla Rocca un mix trascinante di house, funk ed energia da buskers. Infine i Two Men in Black sono la versione elettroacustica e in duo della The Lu Silver String Band. Oltre a proporre i brani del gruppo “madre” con un arrangiamento unplugged, parte del repertorio comprende la rivisitazione di brani folk e blues riletti alla propria maniera.

Il punto ristoro della Rocca sarà aperto dalle 12 mentre le visite guidate alla fortezza saranno disponibili alle 11, 12, con la possibilità di pranzare al punto ristoro, alle 15, alle 16 e alle 17 (ultima partenza). L’evento è ad ingresso libero. In caso di pioggia l’evento si svolgerà al Jazzamore in Via Cesenatico 918 a Cesena. Info e prenotazioni tavoli 3668274626 e sul sito www.roccacesena.it