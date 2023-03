Primo Poggi, 90 anni fra lavoro famiglia, amici e buona tavola

Prima ha festeggiato con la famiglia i 90 anni di età e i 60 anni della sua azienda, la Plastea di Gatteo. Poi ha riunito a tavola nella sua tavernetta una trentina di amici (foto), fra cui Marcello Tosi che ha cotto un maialino in porchetta di 20 chili. Primo Poggi è uno dei personaggi più conosciuti, stimati e benvoluti del Rubicone per la sua simpatia e disponibilità verso gli altri. Nato a Gatteo l’8 febbraio 1933, ha iniziato a produrre plastica 60 anni fa prima a Novafeltria poi nel 1967 tornò a Gatteo e fondò la Plastea, la prima azienda in Romagna nel settore della plastica, portando la prima macchina per lo stampaggio a iniezione.

Primo e Maria hanno avuto due figli, Graziano e Patrizia che, con i rispettivi consorti Maria Teresa e Nazario, sono oggi alla guida della Plastea.

"Ho 90 anni, ma non mi sento assolutamente vecchio. Tutti i giorni vado in azienda, dove sono ancora socio, non impartisco ordini ai miei figli perchè sanno fare molto bene il loro lavoro, come mio genero e mia nuora. Però quella è la mia vita. Ho tanti amici e non c’è niente di più bello di ritrovarci tutti insieme a tavola da buoni romagnoli, mangiare, scherzare, raccontare e rivivere il passato. Questa serata l’abbiamo dedicata alla porchetta perchè mi piace stare a tavola con le pietanze di una volta. Una sera abbiamo fatto il pancotto, il pane secco, rimasto che l’arzdora, non potendo buttare nulla in quanto la fame imperava, prima lo metteva a bagno nell’acqua e poi lo cuoceva con l’acqua nel tegame sul treppiede del camino e infine lo serviva a tavola. Per cuocerlo ci vogliono dalle quattro alle cinque ore sempre mescolandolo con un cucchiaio di legno".